В Донецке открыли памятник погибшему командиру «Спарты»

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В Донецке открыли мемориал Герою России и Герою ДНР командиру легендарного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге («Воха»).

Памятник установили на Аллее Героев в центре города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воха мог бы сегодня отмечать свои 29. А вместо этого мы открываем ему памятник. Рядом с Мотором, к которому он пришел воевать в уже далеком 2014 году и кого заменил, возглавив «Спарту» после гибели», – пишет в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, Владимир Жога пришёл в ополчение в 2014 году и встал на защиту родного Славянска, когда ему было всего 20 лет. Там же он познакомился с легендарным «Моторолой» – будущим командиром «Спарты» Арсеном Павловым, а после его гибели в 2016 году в результате теракта принял командование подразделением на себя.

Владимир Жога получил смертельное ранение, когда обеспечивал выход мирных жителей из Волновахи. За этот поступок ему были присвоены звания Героя ДНР и Героя России – посмертно. После гибели «Вохи» командование легендарным батальоном принял отец погибшего Артём Жога.

«Своим мужеством Воха прославил Донбасс, всю Русскую землю, все русское воинство, к которому он принадлежит», – добавил глава ДНР.