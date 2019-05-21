В Донецке открыли памятник знаменитому комбату «Пятнашки» Олегу Мамиеву

21.05.2019, Донецк, Александр Гусар

В расположенном в центре Донецка парке Ленинского комсомола состоялось торжественное открытие памятника легендарному командиру интернациональной бригады «Пятнашка» Олегу Мамиеву с позывным «Мамай», погибшему год назад в результате обстрела украинской армией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Присутствовавший на церемонии глава ДНР Денис Пушилин отметил, что открытием этого бюста в столице Республики закладывается Аллея героев.



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«Уверен, что государство во имя будущего, во имя того, чтобы память оставалась в наших сердцах и сердцах будущих поколений, должно увековечить наших героев. Это только малая толика того, что мы можем сделать», – обратился он к присутствующим.

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поблагодарил жителей Донецка за то, что именно здесь, на земле Донбасса, увековечивается память его земляка, человека, который последние годы своей жизни посвятил борьбе за справедливость, за жизнь и за свои принципы.

«В нём формировалось чувство патриотизма и интернационализма. Его дед ему всегда объяснял, насколько нужно быть человеком и ценить тот мир, который был в нашем общем большом Советском Союзе. И в поиске этого мира, своего мира, своей справедливости и справедливости во имя мира, он как раз и приехал в Донбасс», – подчеркнул глава государства.

Также на церемонии выступил первый председатель Совета министров ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

«Олег был, прежде всего, сыном осетинского народа, но для нас он настоящий русский богатырь. Русский – потому, что он боролся за интересы русского народа и Российского государства, за наши с вами общие интересы, и он отдал за нас за всех жизнь», – подчеркнул он.

Право открыть памятник Олегу Мамиеву предоставили его вдове Ларисе и сыну Зауру.

В заключение торжественной церемонии жители и гости ДНР возложили цветы к бюсту героя Республики.

Отметим, что в ходе обстрела украинскими военными Горловки, в результате которого погиб Олег Мамиев, также получил ранение оператор российского телеканала ВГТРК Игорь Уклеин.