В Донецке открыли Русский дом

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В Донецке прошел форум по недопущению фальсификации истории, завершившийся открытием Русского дома.

Об этом сообщили на официальном сайте главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии, кроме главы ДНР Дениса Пушилина, приняли участие депутат Госдумы Виктор Водолацкий, генеральный директор Русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук, руководитель общественной организации «Русский центр» Елена Евсеева, а также политики и чиновники республики.

Открывая форум, Денис Пушилин отметил, что республики Донбасса не только воюют с Украиной, но и ведут активную работу в информационном противостоянии. Он напомнил, что в ДНР на законодательном уровне запрещена героизация предателей времён Великой Отечественной войны, а также закреплено значение подвига русского народа.

Глава ДНР подчеркнул, что в Донецкой Народной Республике уважают и чтут ветеранов.

«В рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины мы стараемся заботиться и о тех ветеранах, которые живут на данный момент в оставшейся части Украины. Мы считаем своим долгом поддерживать людей, которых сегодня дискриминируют украинские власти», – подеркнул Пушилин.

Лидер страны заявил, что в 2014 году жители Донбасса начали свою борьбу за право быть теми, кто они есть, за право помнить свою историю и своих героев, за право быть русскими.

В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что сегодня проходит знаковое мероприятие, которое позволяет говорить о глубинной интеграции ЛДНР – например, уже 100 жителей Донбасса были приняты в партию «Единая Россия».

«Создана комиссия, которая будет решать вопросы оказания помощи нашим соотечественникам и противодействовать тому искажению истории, которое, к сожалению, есть. Наша задача – не забывать свою историю и помнить подвиги своих предков. И мы сделаем все, чтобы наша настоящая история осталась в памяти не только Русского мира, но и в тех странах, которые сегодня забыли о подвиге российского солдата», – добавил Водолацкий.

После чего генеральный директор Русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук рассказал о деятельности Русского дома, который открывается в Донецке.

«Деятельность в рамках проекта будет направлена на реализацию гуманитарных, культурно-просветительских и образовательных программ. Русский дом станет площадкой для обобщения и налаживания контактов, объединения усилий и возможностей для воплощения новых идей, социальных стартапов и решений, направленных на улучшение качества жизни и расширение горизонтов возможностей для жителей Республики», – пояснил Шевчук.

По окончании пленарного заседания Сергей Шевчук и руководитель общественной организации «Русский центр» Елена Евсеева подписали соглашение о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией поддержки гуманитарных программ «Русская гуманитарная миссия» и общественной организацией «Русский центр».

Также Денис Пушилин и участники форума приняли участие в торжественном открытии Русского дома.