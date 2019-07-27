27.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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В Донецке отменён митинг против возвращения в состав Украины

В Донецке отменён планировавшийся на сегодня митинг с призывом к президенту РФ Владимиру Путину признать выбор жителей Донбасса и включить ЛДНР в состав России. Акция задумывалась как ответ на недавний «флешмоб», участники которого упрашивали Владимира Зеленского предоставить «особый статус» воюющим республикам, что вызвало резкое недовольство военнослужащих, возмутившихся заигрыванию с Киевом в угоду избирательной кампании Виктора Медведчука.

Сегодняшний митинг изначально был согласован властями. Однако неожиданно за день организаторы узнали, что тут же, в центре Донецка, практически одновременно с митингом запланированы учения ДНД (добровольных народных дружин). Во избежание провокаций манифестацию было решено отменить, рассказал в своем блоге экс-консультант правительства ДНР Роман Манекин.

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«Мы не имеем право провоцировать в воюющем городе открытый гражданский конфликт. Провокация – она всегда от слабости! Людям, уверенным в своей правоте, грязные методы не нужны!

Какова была цель несостоявшегося митинга? Прежде всего, элементарно отстоять свою честь и достоинство, доказать самими себе, что наш выбор – выбор 11 мая 2014 года – осознанный и неизменный. Что каждый из нас,  население Донбасса в целом – не быдло, которым можно манипулировать в чужих интересах, в том числе и украинских политических деятелей», – пояснил Манекин.

Военнослужащий армии ДНР Бенес Айо (ополченец, приехавший на защиту Донбасса из Прибалтики) пояснял, почему люди собирались выйти на митинг.

«К сожалению, в мае 2019 года определенные реакционные политические круги Донбасса, России и Украины вопреки воле нашего народа развернули так называемую кампанию по впихиванию нашего шахтерского края обратно в фашистское лоно бандеровской укропии.  Некоторые донбасские «политические диверсанты» вероломно фальсифицируют данные по «сбору подписей» сторонников этой акции на своем интернет-сайте, согласно которому якобы чуть ли не миллион наших жителей желает вернуться в состав «бандерхляндии».

Отмечу, что данные большинства людей использованы без их разрешения, а в некоторых случаях и вовсе речь идет о случайных фотографиях из Интернета с привинченными подписями «Диана, Донецк» или «Нина, Мариуполь». Более того, на сайте появились фотографии персонажей сериала «Игра престолов» с их русифицированными или украинизированными именами – Арина Старкина, Севиля Ланистерова, Диана Таргариенко.

Описываемая проукраинская кампания цинично называется « Зеленский, признай выбор Донбасса». Получается, что определенные политические круги занимаются умиротворением бесноватого бандеровского фюрера, после воцарения которого украинская агрессия против Донбасса резко усилилась», – отмечает Айо.

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