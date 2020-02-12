В Донецке отметили годовщину создания Донецко-Криворожской Республики

12.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня в Донецке прошел митинг, посвященный 102-ой годовщине образования Донецко-Криворожской Республики – автономного советского государственного образования в составе РСФСР.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У памятника лидеру ДКР Федору Сергееву (Артём), где проходило мероприятие, собралось около тысячи жителей Донбасса, чтобы возложить цветы и вспомнить события тех времён.

«Более века назад Товарищ Артём мечтал создать Республику, в которой будут обеспечены равные условия для людей разных социальных уровней. Донецко-Криворожская Республика создавалась в составе Советской России не по национальному принципу, в ее основе была экономическая целесообразность и воля трудового народа.

В 2014 году, когда мы создавали Донецкую и Луганскую Народные Республики, фактически была продолжена историческая биография наших героических предков», – сказал руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Памятную дату также отметил глава ДНР Денис Пушилин. Он провёл параллель между событиями столетней давности и Донецкой Народной Республикой.

«Сегодня 102-я годовщина создания Донецко-Криворожской советской республики.

Провозглашение ДКР стало первой серьёзной попыткой жителей Донбасса основать своё государство. И хотя, в силу объективных обстоятельств, это государство просуществовало недолго, оно успело оставить след в истории Донецкого края.

Когда спустя почти столетие, весной 2014 года, мы начали создавать самостоятельное государство на Донецкой земле, конечно, возник пример Донецко-Криворожской республики, когда жители Донбасса также мужественно взяли в свои руки судьбу своей земли.

Донецкая Народная Республика скоро отметит шестую годовщину с момента своего создания. Сегодня уже можно с уверенностью сказать – мы выстояли и осуществили мечту наших отважных предков.

Поздравляю с этой исторической датой, дорогие земляки! Мира, процветания и добра нашей Республике», – написал глава государства в своём Telegram-канале.