В Донецке отпраздновали День Георгиевской ленты

07.12.2018, Донецк, Александр Гусар

В столице ДНР прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Георгиевской ленты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



На торжественном митинге, собравшем более 10 тысяч дончан, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища развернули 300-метровую Георгиевскую ленту, состоящую из 20 отдельных частей, подготовленных к этому празднику местными отделениями общественного движения «Донецкая Республика» еще в 2016 году.

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Перед участниками торжественного митинга выступил глава ДНР Денис Пушилин отметив, что Георгиевская лента стала символом приемственности поколений.

«Для нас, жителей Донбасса, с 2014-го года Георгиевская лента приобрела особое значение, но спешу напомнить, что и так это был тот символ, который объединял поколения и эпохи. Любое сильное и самостоятельное государство должно иметь свои символы, свои традиции, и они у нас есть. Нам есть что отстаивать и за что бороться, но нам также есть на кого равняться. Мы действительно за период своей борьбы стали народом победителем, мы стали наследниками победителей, и победа должна нам сопутствовать во всём, чего бы мы не касались», – сказал он.

Также к дончанам обратился председатель Совета ветеранов города Валерий Белозерцев, подчеркнув, что в нынешнее время Георгиевская лента стала символом борьбы против возродившегося украинского нацизма.

«Сегодня мы отмечаем праздник Георгиевской ленточки, которая у нас ассоциируется с победами на фронтах Великой Отечественной войны. Мы всегда чтим память тех героев, которые отдали жизни за свободу и независимость нашей Родины. В наше время Георгиевская ленточка олицетворяет собой победу нашей Донецкой Республики над украинским неофашизмом», – отметил он.

Кроме того, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Горняцкого района Макеевки Ирина Костина назвала эту ленточку символом возвращения Донбасса на Родину.

«Георгиевская лента стала символом не только «Русской весны», она стала символом возрождения Донбасса, символом возвращения на Родину в «Русский мир», и благодаря этой скромной ленточке мы чувствуем единство народа», – подчеркнула она.

В завершение мероприятия над главной площадью Донецка взмыли в небо сотни чёрных и оранжевых воздушных шаров, символизирующих непобедимость русского духа.