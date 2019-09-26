В Донецке ожидают прибытия иностранных гостей

26.09.2019, Донецк, Александр Гусар

В столице ДНР под патронатом главы Республики Дениса Пушилина состоится международный фестиваль смешанных боевых единоборств ММА «Единый Донбасс-2», в котором примут участие 18 бойцов из пяти стран мира.

Об этом сообщается на официальных ресурсах общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все запланированные девять боев пройдут уже завтра, 27 сентября, на арене регионального спортивного комплекса «Олимпийский», где примут участие бойцы из Российской Федерации, ДНР, ЛНР, Бразилии и Киргизии.

Участниками двух главных боев станут российский боец, чемпион Европы и мира Владимир Минеев, бразильский спортсмен Диего Диас, донецкий чемпион по версии ProFC в полусреднем весе Максим Швец и воспитанник иранской школы ММА Али Махро Бахтиари.

Также перед зрителями выступит российский рэпер Рем Дигга и звёзды русской эстрады.

«Такой фестиваль проходит в Донецке уже не в первый раз. Всего мы покажем девять боев. Участники у нас не только наши представители, спортсмены из ДНР, но и спортсмены из Луганской Народной Республики, Российской Федерации, Ирана, Бразилии и Киргизии. В рамках мероприятия планируется интересная культурно-развлекательная программа, участие артистов российской эстрады, розыгрыш призов», – в ходе пресс-конференции замминистра молодежи, спорта и туризма ДНР Николай Тарапата.