В Донецке озвучили «тарифы» за сокрытие недостачи на складах ВСУ

19.04.2019, Донецк, Александр Гусар

За небольшое денежное вознаграждение проверяющие комиссии штаба «ООС» согласились «закрыть глаза» на недостачу и нарушение правил пожарной безопасности на складах боеприпасов в одной из бригад ВСУ.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности он отметил продолжающую поступать разведке НМ ДНР информацию о фактах хищениях и коррупции в зоне «операции оккупационных сил».

«В ходе проверки комиссией штаба «ООС» складов боеприпасов в 57-й мотопехотной бригаде, выявлена крупная недостача и грубые нарушения норм пожарной безопасности при оборудовании мест хранения боеприпасов, которые, как мы знаем, неоднократно приводили к серьезным техногенным катастрофам, таким как пожары на складах и арсеналах ВСУ в Сватово, Балаклея, Ичня и Калиновка», – сообщил Эдуард Басурин.

Он добавил, что несмотря на горький опыт, командование ВСУ продолжает пренебрегать мерами безопасности и такие вопросы зачастую «решаются» на месте.

«В данном случае, за 30 тысяч гривен, полученные от командира 57-й бригады Мишанчука, проверяющие из штаба «ООС» полковник Тищенко и полковник Дацько скрыли выявленные недостатки от своего командования», – сказал в заключение представитель оборонного ведомства.