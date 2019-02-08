08.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Сегодня в Донецке на кладбище «Донецкое море» состоялась траурная церемония, посвященная памяти Михаила Толстых «Гиви» – знаменитого командира батальона ДНР «Сомали», погибшего два года назад в результате террористического акта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Михаил Толстых одним из первых пошёл добровольцем в Народное ополчение. Он принимал участие в обороне Славянска, боях за Иловайск, Донецкий аэропорт и многих других. Стать на защиту родного города и улиц, на которых он вырос, было для него делом чести.

Присутствовавший на мероприятии глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что несмотря на убийство легендарного командира, врагу не удалось сломить волю к сопротивлению народа Республики.

«Гиви – легенда, легенды не умирают! Любой теракт подразумевает под собой желание подавить волю, сломить, на это и рассчитывал враг, но он ошибся, мы стали сильнее. Прославленное знамя «Сомали» во многих боях подхватили надёжные боевые братья, для которых, как и для многих из нас, Гиви – действительно пример для подражания. Мы никогда не забудем героя, его имя навсегда вписано в «Книгу Памяти» Донецкой Народной Республики», – отметил он.

«Гиви прожил короткую, но достойную примера для подражания нашим молодым поколением, жизнь. Его родители воспитывали Михаила на исторических примерах наших предков. И действительно, с самых первых дней Миша защищал нашу землю. Я благодарю родителей за то, что они с детства вложили в него то лучшее, что позволило стать ему мужчиной, и в пример всем остальным отдать свою жизнь за жизнь каждого из нас», – добавил лидер фракции «Донецкая Республика» в Народном совете ДНР Валерий Скороходов.

В завершение почетный караул трижды выстрелил в пасмурное небо, а все желающие возложили цветы к надгробию легендарного комбата.