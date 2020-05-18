В Донецке почтили память легендарного военного командира

18.05.2020, Донецк, Максим Карпенко

Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы к бюсту погибшего командира командира многонациональной бригады «Пятнашки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Олег Мамиев (позывной Мамай), был в числе первых добровольцев, которые в мае 2014 года приехали поддержать жителей Донбасса в борьбе против киевского режима. Он погиб 17 мая 2018 года на одном из самых опасных участков фронта – в районе промзоны под Авдеевкой. Похоронен на родине, в Северной Осетии. Его могила находится на Аллее Героев во Владикавказе.

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«Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отдал дань памяти и уважения Герою ДНР Олегу Мамиеву и возложил цветы к его бюсту на Аллее Героев в столичном Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола», – сообщили в пресс-службе главы ДНР.