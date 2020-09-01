В Донецке почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко

01.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

По случаю второй годовщины со дня гибели первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в Донецке прошли траурные мероприятия в его честь.

У могилы погибшего Героя ДНР состоялась панихида, которую провели священнослужители Донецкой епархии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Почтили память Александра Захарченко и возложили цветы к его могиле действующий руководитель республики Денис Пушилин, руководитель Центрального исполкома движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, семья погибшего, военнослужащие и курсанты военного училища, а также тысячи неравнодушных жителей молодого государства.

Денис Пушилин вместе с жителями страны также возложил цветы к подножию бюста Александра Захарченко на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» в столичном Парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола.

«Сегодня мы все вспоминаем Героя Донецкой Народной Республики, первого Главу Александра Владимировича Захарченко. Прошло уже два года со дня его гибели, но нам по-прежнему тяжело воспринимать эту невосполнимую утрату.

Он возглавил Республику в самое тяжелое для нее время, выстроил приоритетные направления развития нашей страны. Мы знали Александра Владимировича как человека, искренне любящего свою Родину, посвятившего свою жизнь народу Донбасса.

Он был неравнодушным к проблемам земляков, любил людей. Всегда был непреклонным по отношению к врагам, но открытым, справедливым и честным с друзьями.

Он мог бы сделать еще много для своей страны, если бы не подлый теракт, совершенный противниками. Украинские власти хотели сломить дух жителей Донбасса, но у них ничего не вышло. Мы продолжили воплощать в жизнь все амбициозные планы Александра Захарченко.

И сколько бы ни прошло лет, он навсегда останется в наших сердцах как пример отваги, мужества и героизма, несломленной силы духа!» – сказал Денис Пушилин.

В свою очередь, Алексей Муратов вспомнил, каким человеком был первый глава ДНР.

«Александр Владимирович все нам запомнился силой русского духа и донбасского характера. Сильный характер, неприклоняемый дух – такой же, как и у наших предков, которые не позволили прогнуться под врага в былые годы. И сейчас мы показали, что значит донбасский характер.

Он был не просто руководителем – он был, прежде всего, лидером. Лидером, который вёл за собой. Его харизма и энергия чувствовалась, и люди шли за ним. Наверное, это вера в то, что ты делаешь. Он шёл до конца.

И я уверен, что мы доведём начатое им до конца. Донбасс будет с Россией, и мы все вместе ещё сядем за одним большим столом», – добавил он.

После чего траурные мероприятия прошли на месте гибели Александра Захарченко, возле кафе «Сепар» на бульваре Пушкина.

Там собрались руководство Республики, семья Захарченко, сотни активистов ОД «ДР», жители и гости Донецка. Они пришли, чтобы почтить память всеми любимого и дорогого первого Главы ДНР.

Также почтить память Александра Захарченко пришли к памятной доске в его честь, которая висит на Доме правительства республики.