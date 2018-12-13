В Донецке почтили память погибших журналистов

13.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Сегодня в столице ДНР почтили память журналистов, погибших при выполнении своего профессионального долга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Исполняющий обязанности министра информации ДНР Игорь Антипов отметил, что каждый день работы журналиста – это тяжёлый труд, сопряжённый с опасностью, и труд, который равен подвигу.

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«Министерство информации совместно с ГП «Почта Донбасса» инициировало создание и гашение марки, посвящённой памяти наших коллег- журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей», – рассказал он.

Также перед присутствующими выступил британский журналист Грэм Филлипс. Он отметил, что только находясь непосредственно в гуще событий, можно донести до зрителей и читателей правдивую информацию.

«Это профессия, которая должна быть опасной, потому что, чтобы донести правду о войне, нужно сидеть в окопах. Если ты будешь сидеть в офисе в Киеве, Лондоне или Нью-Йорке и писать о Донбассе, не присутствуя там, это будет безопасно, но это уже будет не журналистика, и для меня большая честь быть в вашей компании», – подчеркнул Гриша, как его прозвали в Донецке.

Начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов отметил, что в отличие от солдат, которые имеют возможность укрыться от осколков и пуль, военкор на передовой наоборот, должен всегда находится так, чтобы заснять самые интересные моменты.

«Мы сейчас живём в историческую эпоху, когда на нашей земле идёт война, и работа военного корреспондента очень важна. Но это очень опасная работа, потому что военкор должен снять, как мы говорим, максимально «горячую» картинку. Когда идёт бой или обстрел, и военнослужащие могут укрыться от пуль и осколков в окопе, корреспондент наоборот, должен высунуться и снять, что происходит на передовых позициях», – рассказал начальник пресс-службы Республики.

После завершения официальной части мероприятия состоялось торжественное гашение марки, которую «Почта Донбасса» разработала для такого случая. Среди присутствующих гостей права принять участие в гашении почтовой марки был удостоен военный корреспондент из России Александр Сладков.

«Я репортёр уже 26 лет, и ни в одном месте я не работал так свободно. Хотя были и карт-бланши, на том же Кавказе, где я мог перемещаться свободно, и я хотел бы, чтобы этот дух сохранился. Дух, приобретённый вами, и теми, кто сейчас рискуют в окопах, отстаивая его», – отметил он.