15.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Сегодня, в день 30-тилетия вывода советских войск из Афганистана, в Донецке у памятника воинам-интернационалистам прошёл митинг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выступая на митинге, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что несмотря на эти 30 лет, память до сих пор отзывается болью за тех, кто не вернулся.

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«Та война в каком-то смысле похожа на нашу, именно тогда советская армия стала форпостом борьбы с международным терроризмом. Тогда Запад помогал моджахедам, обучал их, снабжал оружием. И вот сейчас армия Донецкой Народной Республики тоже является форпостом борьбы с национализмом, жутким радикализмом, с нетерпимостью, и опять Запад помогает нашему противнику, который хочет уничтожить всё русское», – сказал глава республики.

Также к присутствующим обратился депутат НС ДНР, председатель республиканской организации Союз ветеранов Афганистана ДНР Владимир Савёлов

«В этот февральский день 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Замыкая колонну, командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов заявил, что «за мной больше солдат и офицеров нет, афганская война закончилась». С целью недопущения эскалации на наших южных границах СССР советские войска выполнили поставленную задачу в полном объёме», – отметил Савёлов.

После митинга состоялось возложение цветов.