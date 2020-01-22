В Донецке почтили память жертв одного из самых страшных преступлений ВСУ

22.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

В столице ДНР почтили память мирных горожан, погибших 22 января 2015 года в результате обстрела украинскими диверсантами остановки общественного транспорта «Донецкгормаш», в народе называемой «Боссе».

Об этом сообщается на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть военные преступления, которые отличаются особой циничностью и безжалостностью. Сегодня день памяти об одном из них. Пять лет назад произошла ужасная трагедия, и, увы, она была срежиссирована. Это дело рук обычных людей, которые когда-то жили с нами в одном государстве. Украинские диверсанты стреляли умышленно в то время, когда на остановке особенно оживленно, когда здесь много людей.

Знала ли об этом центральная власть? Увы, знала. Здесь нам не нужно испытывать никаких иллюзий. Народ Донбасса киевский режим, что старый, что новый, просто ненавидит. Мы им не нужны.

Мы обязаны помнить все преступления, которые совершены против народа Донбасса. Мы здесь собираемся каждый год, чтобы почтить память погибших мирных граждан. Чтобы поддержать тех, кто получил ранения, кто пострадал здесь. Мы должны осознавать, что это наша общая трагедия. Мы должны сделать максимально возможное от нас, чтобы не допустить подобного в будущем.

Нет таких слов, которыми можно бы было утешить родных и близких. Вечная память погибшим!», – обратился к собравшимся глава ДНР.

Также очевидец трагедии Владислав Ткаченко поблагодарил МЧС, МВД и медицинских работников за оперативно оказанную помощь, а руководство Республики за поддержку пострадавших.

В завершение церемонии участники почтили минутой молчания память погибших земляков и возложили цветы к памятнику, установленному на месте трагических событий.

Участие в траурном митинге, помимо главы Республики, приняли представители Народного Совета, Правительства, муниципальных властей столицы ДНР, а также пострадавшие в результате обстрела и простые граждане.

Напомним, в результате произошедшей пять лет назад трагедии, когда украинские снаряды прилетели на остановку общественного транспорта, где в этот момент стоял пассажирский автобус, погибли тринадцать и были ранены семнадцать мирных жителей.