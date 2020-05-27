В Донецке почтили память жертв украинской агрессии

27.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Во вторник, 26 мая, в Донецке были возложены цветы у памятных знаков, установленных в память о погибших в результате варварских обстерлов ВСУ.

Об этом сообщает сайт Общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во вторник, 26 мая, руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая республика» Алексей Муратов

Почтил память погибших у мемориала, расположенного в столице ДНР на ул. Стратонавтов возле Путиловского моста и в Октябрьском районе города, руководитель организации Алексей Муратов.

Именно 26 мая шесть лет назад Киевом была развязана кровавая война против жителей Донбасса. Первые активные боевые столкновения с украинскими националистическими военными подразделениями произошли в районе Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева. Украинская авиация нанесла удар по объектам инфраструктуры и по мирным домам наших граждан.

«Эта дата разделила нашу жизнь на «до» и «после». Именно тогда был отдан приказ украинским военным стрелять по нашим городам. В тот день погибли ополченцы Донбасса, работники аэропорта, а также простые жители Донецка. Именно тогда мы поняли, что в наш дом пришла война.

К сожалению, эта война длится и по сей день. Мы видим, что сейчас враг опять пытается активизировать свои действия на линии соприкосновения. Но, я уверен, что возмездие для всех украинских военных преступников неизбежно. Наше дело правое, победа будет за нами!» – заявил Алексей Муратов.