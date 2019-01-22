В Донецке почтили память жертв варварского украинского обстрела

22.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Сегодня в Донецке на остановке «Донецкгормаш» в микрорайоне Боссе прошёл траурный митинг, посвящённой памяти жителей города, погибших во время украинского артобстрела, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

22 января 2015 года украинские артиллеристы обстреляли троллейбусную остановку. В результате попадания в троллейбус погибли 13 мирных жителей города и 17 получили ранения и тяжёлые увечья. В четвёртую годовщину трагической даты на этом месте прошёл траурный митинг.

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«Четыре года прошло с того момента, когда украинские террористы совершили артиллерийский обстрел одного из самых оживлённых районов города Донецка. Погибли наши земляки, многие получили ранения. Порою кажется, что это страшный сон, и хочется побыстрее проснуться, но, увы, мы не просыпаемся, и это жестокие реалии бесчеловечной украинской агрессии», – сказал глава ДНР Денис Пушилин.

О пережитом в тот день рассказала пассажирка троллейбуса Юлия Михайлова, потерявшая в результате обстрела ногу.

«Я была в самом троллейбусе в середине. Память я не потеряла, меня не отключило, и я была в сознании до самой больницы, пока наркоз не усыпил меня.

Помню страшный грохот, тяжесть в голове, запах пороха, всё горит, сигнализации машин резко начали выть. Я посмотрела на себя, увидела свои оторванные конечности, и сказала себе: «Надо как-то вылазить отсюда, спасаться».

Когда я уже выбралась из троллейбуса, прилетел ещё один снаряд, и кто-то мне крикнул: «Остановись, лежи там». Потом прилетело ещё несколько снарядов, и только спустя какое-то время, какой-то человек перевернул меня и отволок до остановки под козырёк, чтобы оказать первую помощь. Разорвали на мне шубу, наложили жгуты, остальных ранений я не видела, только спустя какое-то время приподнялась и увидела, что у меня разорвано всё тело. До сих пор остался осколок в левом лёгком, который врачи так и не вытащили», – вспоминает Юлия.