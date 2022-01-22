В Донецке помянули жертв страшного украинского теракта

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Новости Украины

В Донецке на месте трагедии сегодня прошел митинг-реквием в память о погибших в результате украинского обстрела микрорайона Боссе. Семь лет назад в утренний час-пик ВСУ нанесли удар по транспортному узлу, в результате погибли и были ранены десятки мирных жителей. В 2016 году на этом месте был установлен памятный знак.

Начались мероприятия с траурной панихиды по погибшим. Затем минутой молчания собравшиеся почтили их память и возложили цветы.

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«Это, увы, не единственное преступление со стороны Украины по отношению к жителям Донбасса. Но этот террористический акт болью отзывается, несмотря на то, что годы идут», – сказал глава ДНР Денис Пушилин во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что эта трагедия оставила серьёзную рану в душе каждого жителя Донбасса.

«Каждый себя представляет на месте простых людей, которые ехали в то морозное утро по своим делам, и очень легко воспроизвести ту картину, когда в последний раз закрываются двери – двери не откроются никогда», – добавил руководитель республики.

Пушилин отметил, что эта кровавая трагедия ещё дальше оттолкнула Донбасс от Украины.

«Уже семь лет прошло после трагического события, но невозможно забыть тот искореженный снарядами троллейбус, страшные картины погибших и раненных. Обстрел Боссе – это акт терроризма. Это трагедия, которая увеличила пропасть между нами и преступной Украиной. Это наше общее горе, наша общая трагедия и боль», – считает глава ДНР.