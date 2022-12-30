В Донецке под украинским обстрелом погиб полковник СК РФ

30.12.2022  19:42 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В ночь на 30 декабря в Донецке под обстрелом ВСУ погиб сотрудник СК РФ подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ночь на 30 декабря в Донецке под обстрелом ВСУ погиб сотрудник СК РФ...

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Погибший занимал пост заместителя руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск (сил).

«Сотрудники нашего ведомства с самого начала проведения специальной военной операции расследуют военные преступления, совершенные киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих. Работают в боевых условиях. А они неизбежно приводят к потерям. В Донбассе служат настоящие профессионалы своего дела, лучшие офицеры Следственного комитета России. Именно таким был Евгений Александрович», – говорится в сообщении.

Известно, что Рыбаков участвовал в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы.

По факту гибели возбуждено уголовное дело.

Местные тг-каналы также распространяют информацию, что погибший находился в гостинице «Виктория» недалеко от «Донбасс-Арены», которая примерно в 2:30 ночи подверглась обстрелу из РСЗО.

По информации СЦКК, ВСУ с позиций, расположенных в районе Красноармейска, открыли огонь из американских «HIMARS».

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