В Донецке под украинским обстрелом погиб полковник СК РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ночь на 30 декабря в Донецке под обстрелом ВСУ погиб сотрудник СК РФ подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Погибший занимал пост заместителя руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск (сил).

«Сотрудники нашего ведомства с самого начала проведения специальной военной операции расследуют военные преступления, совершенные киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих. Работают в боевых условиях. А они неизбежно приводят к потерям. В Донбассе служат настоящие профессионалы своего дела, лучшие офицеры Следственного комитета России. Именно таким был Евгений Александрович», – говорится в сообщении.

Известно, что Рыбаков участвовал в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы.

По факту гибели возбуждено уголовное дело.

Местные тг-каналы также распространяют информацию, что погибший находился в гостинице «Виктория» недалеко от «Донбасс-Арены», которая примерно в 2:30 ночи подверглась обстрелу из РСЗО.

По информации СЦКК, ВСУ с позиций, расположенных в районе Красноармейска, открыли огонь из американских «HIMARS».