В Донецке подписали межпарламентское соглашение с Южной Осетией

05.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Председатель парламента Республики Южная Осетия Пётр Гассиев и председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в ходе встречи в Донецке подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве между двумя государствами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Республика Южная Осетия 27 июня 2014 года признала независимость ДНР, что стало решающим событием в отношениях двух государств.

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«Буквально сегодня, через несколько минут пройдут встречи председателей профильных комитетов. В первую очередь – это международный комитет, по международным связям, комитеты по здравоохранению, по социальной политике, и они уже конкретно между собой проработают вопросы и рабочие моменты в рамках своего взаимодействия», – рассказал Бидёвка.

Он отметил, что вчера уже состоялся определённый разговор, и все настроены на то, чтобы это было не просто соглашение, которое стало бы красивым жестом, а соглашение, наполненное конкретной работой и конкретным результатом. Он также выразил уверенность, что оба парламента приложат все усилия, чтобы данное соглашение как можно быстрее принесло результаты.

«Южная Осетия имеет огромный опыт парламентаризма в боевых условиях, и мы готовы этим опытом и знаниями поделиться. Поэтому я думаю, что вскоре будут происходить и выездные заседания комитетов к нам, и мы приедем с удовольствием, потому, что нам тоже есть чему поучиться. Таким образом, само законотворчество выйдет совсем на новый качественный уровень», – добавил глава парламента Южной Осетии Пётр Гассиев.

Делегация также почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко, возложив цветы на месте его гибели.