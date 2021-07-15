В Донецке подвели итог семилетней интеграции с Россией

15.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Несмотря на активное противодействие со стороны Украины и Запада, интеграция ЛНР и ДНР в российское пространство продолжается полным ходом – республики уже мало чем отличаются от отдельных субъектов РФ.

Об этом в ходе проходящего в Донецке форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«На пути интеграции нас не остановили различного рода блокады и военная агрессия со стороны Украины, и отказ Запада признавать очевидную реальность. А она заключается в том, что республики Донбасса по своему жизненному укладу на сегодняшний день уже мало чем отличаются от других субъектов РФ», – сказал он.

По его словам, несмотря на многие достижения, впереди ещё много работы по интеграции Донбасса в российское пространство.

«Но главного мы достигли – это фактическое признание Донецкой и Луганской народных республик Российской Федерацией. Во многом это признание выражено в указах президента РФ Владимира Путина. Ведь именно его решением признаются документы, выданные гражданам ЛНР и ДНР, действующими органами власти, и упрощена процедура приобретения российского гражданства. Результатом стало получение российских паспортов более чем полумиллионом жителей Донбасса. К концу этого года мы рассчитываем, что число полноправных российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, должно, как минимум, удвоиться», – добавил Козенко.

Также, по словам парламентария, в России уже наметили ряд шагов по обеспечению всех конституционных прав жителей Донбасса. В первую очередь, это регистрация жителей ЛДНР по месту их постоянного проживания.

«В качестве решения этой проблемы я предлагаю ввести особую форму регистрационного учёта, которая должна стать равнозначной регистрации по месту жительства в пределах РФ. Также считаю необходимым решение ряда вопросов, связанных с возросшей нагрузкой на пункты пропуска на государственной границе непосредственно с Россией», – резюмировал он, добавив, что процедура прохождения границы должна быть аналогичной с процедурой по перемещению между субъектами РФ.

В свою очередь, депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что партия «Единая Россия» приняла проект программы социально-экономического развития Донбасса на три года.

Документ затрагивает сферы образования, здравоохранения и многое другое. Более того, российские политики предпринимают и другие меры по интеграции Донбасса и способствованию развития региона.

«Мы сегодня приняли решение, с моими коллегами не только от Госдумы, но и от субъектов РФ – создать постоянно действующий экспертный совет по направлениям жизни каждого человека, чтобы люди могли получать консультации любого узкого специалиста в сфере медицины, образования и поступления в ВУЗ, вопросы пенсионного обеспечения, материнского капитала. Огромный перечень вопросов, которые мы обязаны решать. И мы их будем решать», – пообещал Водолацкий.

Ректор Луганского государственного медицинского университета им. Святителя Луки, завкафедрой госпитальной хирургии и онкологии Александр Торба поблагодарил Россию за помощь и содействие, а также рассказал о продолжающейся интеграции с РФ в сфере здравоохранения.

«Разрешите поблагодарить РФ за ту неоценимую помощь, которую она оказывает республикам. Прежде всего, это процесс интеграции нашей медицинской науки в российское образовательное и научное пространство. С целью повышения профессионального уровня и научного потенциала специалистов республик проводится большая работа по реализации государственных интеграционных мероприятий Министерства здравоохранения ЛНР с РФ», – подчеркнул ректор.

По словам Александра Торбы, их университет, как и многие другие, уже получили государственную аккредитацию в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки РФ. Теперь студенты могут получать образование и дипломы российского образца.