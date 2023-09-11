В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой

Сергей Вредников .  
11.09.2023 20:28
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, СМИ, Спецоперация, Украина


В Донецке на пересечении улиц Артёма и Шевченко в автокатастрофе погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Донецке на пересечении улиц Артёма и Шевченко в автокатастрофе погиб военный корреспондент Геннадий...

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Трагедия произошла после интервью с экс-замминистра информации ДНР Майи Пироговой.

«Мы говорили о различии между ними и нами, сохраняющими стремление к высшему и понимающими, что ненависть разрушительна. Мы движимы другим чувством, стремлением к восстановлению божественного порядка», – рассказал военкор за несколько минут до смерти, и прочитал молитву собственного сочинения.

Геннадий Дубовой прошёл войну в Абхазии, в Донбассе воевал с 2014 года. С началом СВО был в Мариуполе и Северодонецке.

Он освещал конфликт в Донбассе с первых дней 2014 года. Никогда не был «придворным» корреспондентом, часто говорил неудобные и неприятные для многих в России вещи. В частности, в 2022 году во время штурма Мариуполя впервые озвучил данные о превосходстве нацистов «Азова» в экипировке, связи и вооружении, хотя большинство официальных источников утверждали обратное, замалчивали проблемы и рисовали противника как карикатурный сброд.

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