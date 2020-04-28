В Донецке поздравили с днём рождения сослуживца легендарного маршала Конева

28.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на пандемию коронавируса и карантинные меры, в Донецке поздравили со 101-м днём рождения ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны 2-й степени и ордена «За мужество» 3-й степени Николая Новикова.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поздравить ветерана с днем рождения, вручить подарки и цветы пришли помощник секретаря местного отделения Буденновского района города Донецка ОД «Донецкая Республика» Наталья Стрюкова, и депутат Народного Совета ДНР Оксана Сигидина.

Имениннику вручили поздравительный адрес от главы Донецкой Народной Республики, Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина.

«От всего сердца поздравляем Вас с Днем рождения! Искренне желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и положительных эмоций!» – сказала Стрюкова.

В свою очередь Николай Новиков поблагодарил гостей за теплые слова и оказанное внимание.

Свой первый бой он принял в составе 19-й армии под командованием легендарного маршала И.С. Конева под Белой Церковью. Всю войну Николай Новиков прошел командиром минометного расчета стрелковой дивизии и Победу в Великой Отечественной войне встретил в Германии, где и продолжил службу до 1947 года.