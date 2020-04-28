28.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
День Победы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Донецке поздравили с днём рождения сослуживца легендарного маршала Конева


Несмотря на пандемию коронавируса и карантинные меры, в Донецке поздравили со 101-м днём рождения ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны 2-й степени и ордена «За мужество» 3-й степени Николая Новикова.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Поздравить ветерана с днем рождения, вручить подарки и цветы пришли помощник секретаря местного отделения Буденновского района города Донецка ОД «Донецкая Республика» Наталья Стрюкова, и депутат Народного Совета ДНР Оксана Сигидина.

Имениннику вручили поздравительный адрес от главы Донецкой Народной Республики, Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина.

«От всего сердца поздравляем Вас с Днем рождения! Искренне желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и положительных эмоций!» – сказала Стрюкова.

В свою очередь Николай Новиков поблагодарил гостей за теплые слова и оказанное внимание.

Свой первый бой он принял в составе 19-й армии под командованием легендарного маршала И.С. Конева под Белой Церковью. Всю войну Николай Новиков прошел командиром минометного расчета стрелковой дивизии и Победу в Великой Отечественной войне встретил в Германии, где и продолжил службу до 1947 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть