В Донецке предостерегают не вестись на переговоры о перемирии

Донецк.  
30.05.2024 10:17
  (Мск) , Сергей Вредников
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Любое прекращение огня и перемирие будет использовано странами Запада, чтобы накачать Украину оружием и бросить её в новую войну против России. Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявила экс-министр информации ДНР Елена Никитина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас, допустим, переговоры идут о том, чтобы заморозить линию боевого соприкосновения. Вот граница, чтобы шла между, условно говоря, Украиной и Россией, очень условно, по линии боевого соприкосновения. Если вдруг сейчас эти переговоры начнутся, как вы думаете, будет ли это безопасно для Донбасса и вообще эти переговоры могут ли быть успешными?» – поинтересовался Безпалько.

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Любое прекращение огня и перемирие будет использовано странами Запада, чтобы накачать Украину оружием и...


«Ну, я не могу говорить, могут они или не могут быть успешными. Но совершенно очевидно, что такая история уже была. Минские соглашения, мы понимаем, зачем их использовали. Только для одного – собрать силы. Сейчас, наверное, понимают, что там противник слаб, и это будет использовано только для того, чтобы усилить позиции противника, и никак иначе. И весь наш опыт говорит только об этом», – сказала экс-министр.

«Поэтому нельзя на это вестись, никак. С моей точки зрения только на наших условиях, на условиях России, только когда она будет сильнее на поле боя. Других вариантов я не вижу», – подытожила она.

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