В Донецке предупредили об угрозе аварий на АЭС «оставшейся части Украины»

26.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецке сегодня вспоминали жертв аварии и героев Чернобыля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». В отличие от Украины, где памятную дату вспоминают с целью шельмования СССР, а пропаганда уже несколько лет внедряет тезис о «решающей помощи Запада», в ДНР делают другие акценты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Если бы не добровольцы, не ликвидаторы, которые потянулись практически со всей территории Советского Союза, то последствия были бы гораздо серьезнее», – сказал на траурном митинге глава республики Денис Пушилин и подчеркнул, что много добровольцев, в том числе, было и с территории Донбасса.

А один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов предупредил об опасности, исходящей от нынешней, деградировавшей Украины.

«Сегодня мир вновь находится перед угрозой техногенной катастрофы. К примеру, власти ОЧУ (оставшейся части Украины) рискуют повторить трагическую чернобыльскую судьбу на оставшихся атомных станциях, построенных ещё в Советском Союзе. С подачи Зе-чиновников, в «незалежной» практикуется преступная схема продления сроков эксплуатации энергоблоков, которые давно своё отслужили. Без помощи российских атомщиков восстановить атомную отрасль Украины невозможно.

Кроме того, постмайданная Украина переходит на американское топливо для АЭС, которое несовместимо с советскими реакторами, установленными на украинских атомных станциях. На тех реакторах, где уже использовалось американское ядерное топливо, на – Запорожской, Южно-Украинской, Хмельницкой АЭС, неоднократно происходили аварии. Однако грязная политика Зеленского перевешивает соображения безопасности. Стоит отметить, что американское топливо более чем в три раза дороже российского, но даже дороговизна не останавливает оккупационных властей ОЧУ», – сказал общественник.

«Русофобские Зе-чиновники продолжают ставить под угрозу жизни миллионов людей. Поэтому воссоединение Украины с Большой Россией – это не только единственная возможность спасти украинскую атомную энергетику, но и всех нас от появления нового Чернобыля…» – заключил Алексей Муратов.