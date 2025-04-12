В Донецке преспокойно функционирует спорт-кафе, прославляющее нацистского ублюдка Усика

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В самом центре обстреливаемой укронацистами столицы ДНР на улице Постышева до сих пор работает кафе «Титул», в котором подаются именные коктейли и развешаны портреты с автографами ненавидящего Донбасс и Россию украинского боксёра Александра Усика.

Внимание на данный факт в заметке под заголовком «Дичь в Донецке» обратил тг-канал мариупольской Киностудии им. Николая Данилевского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донецке!!! Жителей которого Усик назвал «момбассом» и свинособаками, по которым стрелял из миномета и обещал вернуть Донецк в состав Украины, и выбор которых – Россию – назвал врагом всего мира. Усик – типичный предатель, который предал родной Крым, родную веру и славян. Что делают его фото в донецком кафе? Почему до сих пор в группе ВК этого кафе телефон начинается с +380? Почему официант на вопрос, когда уберут Усика из меню, отвечает: «Никогда. Мы вне политики!»? Понимает ли хозяин кафе, что фраза «Я вне политики» в наше время (и особенно в Донецке) звучит как «Я против России и ее президента»? Можно ли представить в Киеве кафе с портретами Федора Емельяненко? Ответ очевиден», – пишут авторы канала.

Информация начала распространяться в местных пабликах, и вызванный широкий общественный резонанс привлёк внимание полиции, которая провела проверку.

«В социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что в одном из спортивных кафе столицы ДНР размещены портреты с автографами уроженца Симферополя боксера-тяжеловеса Александра Усика, который неоднократно оскорбительно выражался в адрес русских и жителей Донбасса, в частности. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции также выявили иные материалы, содержащие изображения и упоминания сторонника режима Зеленского. Управляющий заведением сообщил, что не разделяет неонацистских взглядов спортсмена и называет произошедшее «досадным недоразумением». Мужчина сообщил, что «искренне сожалеет» о произошедшем инциденте. Упоминания об одиозном боксере были удалены со стен донецкого кафе», – сообщили на официальном тг-канале МВД по ДНР.

Отмечается, что сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, по результатам которой действиям руководства заведения будет дана законная оценка.

Примечательно, что на большинстве расклеенных «вне политики» портретах и плакатах Александр Усик позирует на фоне украинского флага.