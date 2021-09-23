В Донецке призвали украинцев сбросить заокеанское ярмо

23.09.2021 22:05 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

США и Европа, использующие Украину как расходный материал в противостоянии с Россией, будут продолжать пытаться навязать Киеву войну против РФ.

Об этом в интервью, опубликованном на официальном сайте ОД «Донецкая республика», рассказал один из лидеров движения Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не нужно питать лишних иллюзий. Американцы в обозримом будущем не оставят Украину. Наоборот, они заинтересованы в том, чтобы максимально развязать прямой вооруженный конфликт между Украиной и Россией», – сказал он.

Общественник подчеркнул, что именно этого США пытались добиться последние тридцать лет, навязывая идею, что украинцы – это не русские, а отдельный народ.

«В результате привели к тому, что мы последние годы находимся в условиях гражданской войны, где русские убивают русских русским же оружием. И они будут продолжать эту политику и не оставят просто так Украину», – добавил Муратов.

По его мнению, украинцам давно пора консолидироваться и сбросить с себя заокеанское ярмо.

«Граждане Украины должны понимать, что если они не освободят свою страну, не вырвут её из рук Запада, то, в конце концов, станут расходным материалом в войне, которую США ведут против России», – призвал общественник.