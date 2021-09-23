Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
23.09.2021 22:05 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

В Донецке призвали украинцев сбросить заокеанское ярмо

Новости УкраиныСША и Европа, использующие Украину как расходный материал в противостоянии с Россией, будут продолжать...

США и Европа, использующие Украину как расходный материал в противостоянии с Россией, будут продолжать пытаться навязать Киеву войну против РФ.

Об этом в интервью, опубликованном на официальном сайте ОД «Донецкая республика», рассказал один из лидеров движения Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Не нужно питать лишних иллюзий. Американцы в обозримом будущем не оставят Украину. Наоборот, они заинтересованы в том, чтобы максимально развязать прямой вооруженный конфликт между Украиной и Россией», – сказал он.

Общественник подчеркнул, что именно этого США пытались добиться последние тридцать лет, навязывая идею, что украинцы – это не русские, а отдельный народ.

«В результате привели к тому, что мы последние годы находимся в условиях гражданской войны, где русские убивают русских русским же оружием. И они будут продолжать эту политику и не оставят просто так Украину», – добавил Муратов.

По его мнению, украинцам давно пора консолидироваться и сбросить с себя заокеанское ярмо.

«Граждане Украины должны понимать, что если они не освободят свою страну, не вырвут её из рук Запада, то, в конце концов, станут расходным материалом в войне, которую США ведут против России», – призвал общественник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть