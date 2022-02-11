В Донецке продемонстрировали, до какого абсурда докатилась западная антироссийская пропаганда

Новости Украины

Украиной откровенно пользуются для нагнетания антироссийской истерии, ни для чего больше эта, потерявшая в 2014 году свою субъектность страна, Западу не нужна.

Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошлой ночью президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину, как он сказал – сейчас. Есть ли у вас ожидания, что боевые действия могут начаться в ближайшие дни?»– спросил один из журналистов.

«Для чего это делается? Наверное, у президента США, с учётом влияния США на Украину, есть какая-то информация, которая позволяет ему приходить к таким заявлениям и к такой позиции. Я не исключаю, что Украина может напасть в любой момент. Всё у Украины для этого уже готово. То есть, та концентрация сил и средств позволяет это сделать в любой момент, как только будет политическое решение, поэтому я также в связи с заявлением Байдена не исключаю, что это может произойти в ближайшее время. Я вынужден это констатировать», – сказал Пушилин.

Однако возник вопрос, почему вышеуказанная ситуация происходит именно сейчас, причём, на почве беспрецедентной по своему масштабу антироссийской истерии о «вторжении РФ».

«Завтра, 12-го февраля будет 7 лет с момента подписания Минских соглашений. И за эти 7 лет не одну волну – «Россия нападэ» – мы пережили. Но эта волна, которая сейчас происходит, она какая-то особенно грязная, особенно громкая. Первое, почему? Второе, почему именно сейчас? Третье, почему волна дошла до такой степени, что 2/3 европейских граждан поверили в то, что Россия нападёт на Украину?» – прозвучал вопрос.

«Да, 7 лет. Да, Украина ничего не выполняет. Но почему именно сейчас так остро? Первая причина – 7 лет это долго, это во что-то должно вылиться, нужно было или реализовывать Минские соглашения, а если не реализовываются, значит, наступают какие-то возможности или вероятности наступления другие. Но есть и вторая причина, почему именно сейчас. Потому что обострилась и геополитическая ситуация. Я говорю про Россия-НАТО. И тоже именно сейчас. А Украина без своей субъектности после государственного переворота уже ничего не может личного своего продемонстрировать из интересов граждан Украины. Соответственно, её пользуют, нагнетая ситуацию у нас. Поэтому именно сейчас мы так остро всё ощущаем», – ответил глава республики. «Что касается, почему 2/3 людей в западном сообществе верят в нападение России. Я вам скажу, что настолько монополизированы западные СМИ, и работают как под копирку, что это не идёт ни в какое сравнение даже с бывшим Советским Союзом», – добавил Пушилин.

В качестве примера топорной работы западных СМИ, глава ДНР напомнил о получивших широкую огласку материалах о «вторжении России», которые оказались иллюстрациями, разработанными в 2017 году Киевом, в качестве легенды военных учений.

«Помните, когда «Bild» опубликовал, как должна нападать Россия, как должны действовать непосредственно корпуса ДНР и ЛНР на Украине. Так вот, ситуация гораздо проще, откуда это появилось. Украина еще в 2017 году разрабатывала легенду о военных учениях, как теоретически может повести себя Россия, и что нужно предпринимать тем или иным украинским подразделениям. Это то, что разыгрывалось в формате легенды, так происходят все учения, у нас точно так же, прорисовываются разные варианты и сценарии», – рассказал Пушилин.

По его словам, западные СМИ даже не удосужились преподнести что-то своё и взяли эту легенду украинских учений.

«Абсурдно. Многие поверили? Многие на Западе поверили, потому что альтернативы информации нет. Представляете, насколько нелепо это звучит: Россия и мы должны были бы напасть на Украину, исходя из сценария, который в легенде придумала Украина», – резюмировал глава ДНР.

Также он пообещал передать в СМИ полный комплект полученных разведкой материалов, чтобы можно было наглядно сравнить украинские документы учений с иллюстрациями, использованными западной пропагандой для нагнетания истерии о «вторжении РФ».