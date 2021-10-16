В Донецке продолжаются акции протеста возле представительства ОБСЕ с требованием прекратить покрывать военные преступления Украины – люди возмущены реакцией наблюдателей на похищение украинской ДРГ с территории ЛНР российского гражданина Андрея Косяка.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

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«Много вопросов накопилось у жителей Донбасса к представителям ОБСЕ. Казалось бы, находясь на нашей земле уже восьмой год, они должны работать 24/7, беспристрастно и объективно наблюдая за ситуацией в Донбассе, и, естественно, способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. Но по факту мы видим обратное:

ОБСЕ не то, чтобы не реагирует должным образом на террористические действия официального Киева, а наоборот, всячески покрывает преступления Вооруженных формирований Украины против жителей Народных Республик.

Абсолютное безразличие и попустительство в очередной раз проявила СММ ОБСЕ в беспрецедентной ситуации, когда ВФУ захватили гражданина сотрудника представительства ЛНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка в пределах участка разведения в Золотом. Произошедшее – настоящий теракт, а постмайданная Украина – государство-террорист.

Несмотря на очередное преступление официального Киева, ОБСЕ, традиционно, молчит. Но право голоса есть у жителей Донбасса. И этим правом мы пользовались, пользуемся и будем пользоваться всегда.

Небезразличные жители ДНР продолжают блокировать подъезды к штаб-квартире Спецмониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Люди крайне возмущены вольготной жизнью представителей ОБСЕ и их похабным бездействием. Они ТРЕБУЕТ от ООН и ОБСЕ содействие в освобождении захваченного украинской армией военнослужащего СЦКК ЛНР Андрея Косяка, а также ввести санкции против Украины, экономического, политического и другого характера, которые заставят это государство-террориста вернуться в правовое поле.

Активисты добиваются справедливости не только у штаб-квартиры Спецмониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Донбассовцы объединили свои усилия и в телеграм-канале.

Настало время, когда представителям ОБСЕ всё-таки придётся надеть очки или публично признаться в своей незрячести и подписаться под всеми преступлениями ВФУ», – заключил Муратов.