В Донецке пройдет международный инвестиционный форум

18.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение № 324 от 15.10.2019 о создании Организационного комитета по содействию в проведении Донецкого международного инвестиционного форума.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данный инвестиционный форум является площадкой по привлечению капитала в экономику Донбасса, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей.

Открытие форума состоится в Гостинице «Shakhtar Plaza», в зале «Сапфир», 29 октября в 10:00, после чего начнётся первое пленарное заседание, сообщили на официальном сайте Донецкого международного инвестиционного форума.

В работе форума будут задействованы шесть площадок, включающих в себя следующие направления:

формирование благоприятного инвестиционного климата;

научно-образовательный потенциал;

экономический потенциал;

Донбасс и регионы России;

сотрудничество в сфере АПК;

экологическое развитие.

Также будет организована работа выставки и посещение трех крупных предприятий республики.