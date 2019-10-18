В Донецке пройдет международный инвестиционный форум
Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение № 324 от 15.10.2019 о создании Организационного комитета по содействию в проведении Донецкого международного инвестиционного форума.
Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Данный инвестиционный форум является площадкой по привлечению капитала в экономику Донбасса, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей.
Открытие форума состоится в Гостинице «Shakhtar Plaza», в зале «Сапфир», 29 октября в 10:00, после чего начнётся первое пленарное заседание, сообщили на официальном сайте Донецкого международного инвестиционного форума.
В работе форума будут задействованы шесть площадок, включающих в себя следующие направления:
формирование благоприятного инвестиционного климата;
научно-образовательный потенциал;
экономический потенциал;
Донбасс и регионы России;
сотрудничество в сфере АПК;
экологическое развитие.
Также будет организована работа выставки и посещение трех крупных предприятий республики.
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