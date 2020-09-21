21.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, СМИ, социальные сети, Сюжет дня, Украина
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В Донецке пройдёт прямая линия с Пушилиным


Двадцать второго сентября в Донецке пройдёт вторая в этом году прямая линия с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Об этом руководитель государства сообщил на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«22 сентября проведу прямую линию с жителями Донбасса, которая пройдет традиционно в телевизионном формате. В текущем году это будет уже второй открытый диалог в прямом эфире.

Прямая коммуникация с людьми помогает руководству страны четче расставлять приоритеты и двигаться по пути развития Донецкой Народной Республики с целью улучшения качества жизни ее жителей.

Дорогие земляки! Хочу услышать от вас самые насущные и острые вопросы, я всегда открыт для диалога», – написал он.

Также Денис Пушилин подчеркнул, что все вопросы по поводу запланированного мероприятия принимаются на официальном сайте главы государства.


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