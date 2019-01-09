В Донецке прокомментировали идею использовать Януковича в мирных целях

09.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

В ДНР прокомментировали публикации в ряде западных СМИ относительно возможной роли Виктора Януковича в урегулировании кризиса на Украине.

Напомним, соответствующие статьи были опубликованы в американских изданиях «International Policy Digest» и «The Washington Times», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках примирения может оказаться целесообразным вовлечь Януковича в процесс примирения в охваченном войной Донбассе. Украине нужно вернуть Донбасс домой. Всемирный банк и МВФ также подчеркивают важность Донбасса для экономического роста Украины. Украинские представители подчеркнули, что «опыт Виктора Януковича и влияние, которым он все еще обладает среди жителей Донецкой и Луганской областей, могут сыграть положительную роль в прекращении войны», – говорится в публикации «International Policy Digest».

«Возможно, даже в изгнании бывший президент Украины Янукович мог бы начать говорить из своей золоченой резиденции в Подмосковье и высказать свое мнение о ситуации в Донбассе. Он из этого региона, и может «предложить» сепаратистам сотрудничать с международным сообществом, чтобы положить конец конфликту. Ибо, если решение не будет найдено, еще больше семей снова получат душевную боль под елкой в следующем году», – также заявили в «The Washington Times».

Данные попытки использования Западом экс-президента в своих интересах прокомментировал «ПолитНавигатору» депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

«Почему без малого пять лет спустя после переворота, когда еще Янукович пытался урегулировать конфликт на Майдане, а целый ряд западных политических деятелей гарантировали урегулирование кризиса и проведение досрочных выборов на Украине, эта договоренность в ту же ночь стала стоить не больше бумаги, на которой она была написана. Запад ничтоже сумняшеся согласовал, чтобы эти майдановские боевики провели неконституционный захват власти и вытеснили Януковича. Более того, Запад фактически санкционировал охоту на Януковича, была попытка перехвата, стрельба, он бежал, опасаясь за свою жизнь. И это санкционировал Запад в тот момент, когда он был еще законным президентом Украины.

А теперь кто такой Янукович? Прошло пять лет, он не имел никакого отношения к событиям в Донбассе и созданию народных республик. Он абсолютно чужой человек для республик, политической системы и народа Донбасса. В свое время он не справился с тем кризисом, который был, и проводил политику, которая привела к этому кризису. Ведь Янукович и «регионалы» до последнего агитировали за ассоциацию с ЕС, а потом этой же их агитацией воспользовались праворадикальные боевики и националисты.

А теперь, пять лет спустя, Запад вспомнил о Януковиче. Это очень умилительно, но, как мне кажется, Западу, в первую очередь, не следовало позволять своим креатурам ввергать Украину в хаос, свергая законного президента силовым путем и начиная военную операцию против несогласных жителей Донбасса.

А теперь, что толку вспоминать о Януковиче, какое он имеет отношение к республикам Донбасса? Он здесь не будет никем поддержан, так как он себя дискредитировал в ходе событий 2014 года. Эти люди и политические силы для Донбасса абсолютно чужие, Донбасс становился и защищал себя без них.

Как переговорщик, Янукович не может представлять никого, кроме своей персоны, и никак не Донбасс», – резюмировал парламентарий.