В Донецке прошел «автопробег Признания»

В Донецке провели «автопробег Признания», посвященный решению России о признании ЛДНР.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Уверен, что сигналы машин донбассовцев услышали наши земляки, которые живут на временно оккупированной ВФУ территории ДНР. Они ведь тоже радуются признанию Донецкой Народной Республики Российской Федерацией, они тоже хотят вернуться домой. Наши соотечественники, проживающие по ту сторону линии разграничения, окончательно убедились, что Россия нас не бросила, она нас спасла! А ведь о том, что «Россия – агрессор» нашим соотечественникам безостановочно трубят продажные украинские и западные СМИ. Но правда – в России, и вчера вечером это хорошо увидел и услышал весь мир», – сказал Муратов.

Он выразил надежду, что «сигналы колонны автопробега Признания услышали и украинские боевики» – «в их ситуации единственным правильным поступком станет сложение оружия».

«Конечно же, в этот исторический для нашего Отечества день мы отдаём дань памяти павшим героям Донецкой Народной Республики, без которых наше победа, наше признание были бы невозможны. Это Александр Захарченко, Арен Павлов, Михаил Толстых и все патриоты Донбасса, которые с автоматом в руках погнали неофашистскую украинскую нечисть с нашей земли. Они погибли за Родину, за нас с вами, чтобы мы получили признанный статус и стали частью Большой России.

На могиле первого Главы ДНР Александра Владимировича встретились с его родителями – Тамарой Фёдоровной и Владимиром Николаевичем. Во многом признание Донецкой Народной Республики – это их заслуга. Ведь они воспитали настоящего мужчину, смелого и мудрого воина, патриота Отечества, который в момент жесточайших обстрелов Республики возглавил её и вдохновил миллионы донбассовцев на победу», – резюмировал Муратов.