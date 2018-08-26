В Донецке прошел митинг в честь основателя города

26.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

В Донецке в субботу прошел торжественный митинг, посвященный памяти основателя города – английского промышленника Джона Джеймса Юза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы чтим память основателя нашего города Джона Юза. Но, безусловно, в этот день мы восхваляем труд наших жителей, наших рабочих, мужчин и женщин, которые своим трудом воплотили в то время все планы Юза, а сейчас продолжают трудиться на благо нашего любимого города. Я от всей души желаю нашему городу скорейшего наступления мира, желаю всем горожанам счастья, здоровья и любви», – сказал градоначальник Алексей Кулемзин.

Также в ходе митинга мэр вручил первые паспорта ДНР юным жителям столицы.

В завершение все желающие в сопровождении почетного караула возложили цветы к памятнику основателю города.