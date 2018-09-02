В Донецке прощаются с Александром Захарченко

02.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

В ДНР проходит церемония прощания с главой Республики Александром Захарченко, который погиб в результате теракта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно официальным данным, по состоянию на 11:00 проститься с Александром Захарченко пришли 120 тыс. человек. Люди продолжают идти.

Почтить память командира, несмотря на ранения, полученные в результате теракта, пришёл и вице-премьер Александр Тимофеев.

Также в центр Донецка прибывают делегации из-за границы.

Ровно в 14:00 все локомотивы Донецкой железной дороги дадут протяжный гудок. Таким образом железнодорожники Республики отдадут дань памяти и уважения главе ДНР.