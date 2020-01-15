В Донецке прошла презентация книги «90 дней в плену»

15.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР состоялась презентация книги журналистки Елены Блохи, побывавшей в застенках СБУ.

Книга, которая посвящена реалиям политзаключённых, находящихся в украинских тюрьмах, называется «90 дней в плену».

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«История создания этой книги очень непростая. «90 дней в плену» – и название говорит о том, что содержится в этой книге. Это дневник политзаключённой. Очень долго я не могла издать эту книгу, я сталкивалась со многими сложностями. И сегодня вы здесь, на столе, видите первые 25 экземпляров», – сказала Блоха.

Она пообещала, что это не последняя презентация, а также сообщила, что в книге содержится её дневник о жизни в заключении, а также материалы уголовного дела.

«Здесь есть выдержки с сайта, на котором в тот момент я работала главным редактором. Из-за того, что в своей газете, на своем сайте я писала новости о Донецкой Народной Республике, меня посчитали террористом.

По сути, когда мы уже стали разбираться, выяснилось, что вся моя вина в том, что я, как журналист, не уехала из Донецка, продолжала работать, общалась со всеми участниками этого конфликта, и освещала это всё в своём издании.

Ребята, коллеги, давайте говорить откровенно, а кто бы это делал, если очень многие действительно встали и уехали? Причем на тот момент рейтинг сайта муниципальной газеты резко вырос, потому что информации на тот момент было очень мало, наш портал каждый день давали людям информацию. Мы это делали не для себя, а чтобы люди правду о том, что у нас происходит. В чем, собственно, меня и обвиняли», – рассказала журналист.

Она поблагодарила главу ДНР Дениса Пушилина и руководителя Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексея Муратова за помощь в издании книги.

«Две книги я бы хотела передать главе ДНР Денису Владимировичу Пушилину, который принял личное участие в том, чтобы эта книга была издана. Вторую книгу – руководителю Центрального исполкома Алексею Муратову, который стал центральным локомотивом того, чтобы эта книга была издана. Я им безмерно благодарна, они помогли тому, чтобы моя мечта воплотилась. Спасибо им большое», – резюмировала Блоха.