В Донецке провели два военных парада для ветеранов

15.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке провели парад для ветеранов Великой Отечественной Войны Ивана Петровича Ворона, Николая Степановича Базавлука, Анатолия Григорьевича Жукова, Ирика Сабировича Губиева, и Гавриила Измайловича Жигалкина.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый парад прошёл в Пролетарском районе Донецка. Он был организован в честь ветеранов Великой Отечественной войны Ивана Петровича Вороны, Николая Степановича Базавлука, Анатолия Григорьевича Жукова и Ирика Сабировича Губиева.

«За доблестную и отважную службу Иван Петрович Ворона был награжден орденами «Отечественной войны», «За мужество», «Красной Звезды», медалью «За отвагу», юбилейными медалями. К слову, Иван Петрович – единственный ветеран Великой Отечественной войны – освободитель Донбасса, проживающий в Пролетарском районе Донецка.

Анатолий Григорьевич Жуков прошел всю Германию, в ожесточенных сражениях с противником получил ранение руки. За свою смелость и отвагу награжден орденами «Отечественной войны», «За мужество», «Красной Звезды», юбилейными медалями. Но самой желанной наградой для него стало участие в парадах Победы на Красной площади.

Боевая история Николая Степановича Базавлука лежит в степях далекой Маньчжурии. За освобождение Японии и доблестные подвиги он награжден орденами «Отечественной войны», «За победу над Японией», «За мужество» и юбилейными медалями.

Подполковник в отставке Ирик Сабирович Губиев, в свою очередь, награжден юбилейными медалями. Каждый из них – отважный воин, сражавшийся за свободу, страну, за историю и человеческие ценности, за наше будущее», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что в Ворошиловском районе столицы ДНР был проведён отдельный парад для ветерана Великой Отечественной войны Гавриила Измайловича Жигалкина награжденного орденами «Отечественной войны ІІ степени», «Отечественной войны І степени», орденом «За мужество», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью «Жукова».