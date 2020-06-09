В Донецке провели парады для ветеранов Великой Отечественной войны

09.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

В воскресение, 7 июня, в Донецке провели три парада в двух районах столицы ДНР для ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятиях приняли участие депутаты Народного Совета республики, и.о. главы администрации Ленинского района, секретарь местного отделения ОД «ДР» Елена Каптан, председатель организации ветеранов войны и труда района Александра Селищева, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища и члены ОД «Донецкая Республика», по инициативе которого и проходили торжества.

Так, в Ленинском районе Донецка для ветеранов Великой Отечественной войны – Михаила Александровича Чоботова и Екатерины Павловны Ищенко состоялся торжественный Парад. Курсанты торжественным маршем прошли с бессмертными песнями Великой Победы.

Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу Чоботову было 16 лет. На фронт он ушел в январе 1943 года, сразу после освобождения от оккупантов Тарасовского района Ростовской области. Принимал участие в боях за освобождение Ворошиловграда и Первомайска. В составе 57 армии освобождал Харьков. Летом 1944 года в составе 1 гвардейской танковой армии освобождал Западную Украину и Польшу. Свое первое ранение получил в боях за Сандомирский плацдарм. Затем в составе 5 армии 3 Белорусского фронта принимал участие в боях за освобождение Кенигсберга, где получил тяжелое ранение. Победу встретил в городе Каунас в военном госпитале.

Фронтовой путь Екатерины Ищенко был также полон испытаний. Война застала ее на Бутовском радиотрансляционном узле в Подмосковье, где девушка работала после окончания курсов радиотехников. На фронт Екатерина Павловна ушла добровольцем в мае 1942 года и была направлена под Сталинград. Всю войну служила радисткой в 103-м отдельном батальоне воздушного наблюдения и обнаружения самолетов. Принимала активное участие в боях под Сталинградом (г.Камышин), за освобождение Белоруссии, в битве под Минском, Новозыбково. Победу встретила в Гомеле. За боевые заслуги храбрая девушка награждена орденами «За мужество» и «Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Германией».

Кроме того, в Калининском районе Донецка состоялся Парад для ветеранов Великой Отечественной войны Виктора Федоровича Шаталова и Анатолия Владимировича Городкина. Курсанты построились в развернутый двухшереножный строй. И только после того, как внесли Государственный флаг и Знамя Победы, курсанты объявили о готовности к Параду и поприветствовали фронтовика.

Виктора Шаталова в возрасте 17 лет призвали на Дальневосточный фронт в декабре 1944 года. Храбрый парень принимал участие в войне с Японией и закончил службу в 1951 году в звании старшего матроса береговой охраны. После войны Виктор Шаталов занялся научной деятельностью.

В свою очередь, юный Анатолий Городкин начал свой боевой путь 5 августа 1942 года в морской авиации. На Курской дуге служил командиром пулеметного взвода. Затем получил ранение под Белгородом. А в 1944-м вернулся на фронт штурмовиком. Освобождал Польшу и Прибалтику.

Также в Калининском районе Донецка провели Парад для ветеранов Великой Отечественной войны – Владимира Константиновича Шелудько и Лидии Григорьевны Майбороды. Курсанты училища поприветствовали ветеранов и в парадных расчётах прошли строевым маршем под песни Великой Победы.

Владимир Шелудько начал свой боевой путь в 17 лет. Служил в артиллерийской батарее 122-милиметрового гаубичного полка 240-й стрелковой дивизии II Украинского фронта. Первое назначение молодого бойца – подносчик снарядов. Освобождал Киев, форсировал Днепр. 7 ноября 1943 года прошел по главной улице Крещатику с парадом.

После битвы за Киев принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции. Освобождал Румынию, Молдову, Венгрию. Сражался в Карпатах с горной дивизией вермахта «Эдельвейс». Победу встретил в Чехословакии. В конце мая 1945 года участвовал в Марше победителей — через всю Австрию прошел 700 километров в Венгрию. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «За мужество», медалью «За боевые заслуги» и другими юбилейными медалями.

Ещё одна героиня парада – Лидия Майборода в начале войны была привлечена к работе на трудовом фронте Владимирской области. В 15 лет возила гужевым транспортом на санях лес и дрова на военный завод имени Красного Октября и шелковый комбинат, а в воинские части – картофель и другие продукты. Молодые девочки выезжали на работу в 4 утра, а возвращались домой глубоко за полночь, работали зимой при сильных морозах и без выходных. В 1944 году Лидию призвали в ряды Советской армии на 1-й Прибалтийский фронт рядовой, затем она стала связисткой. За время военной службы получила контузию и ранение. Лидия Григорьевна награждена медалью «За победу над Германией» и другими юбилейными медалями.

Особенно трогательным моментом Парада стало исполнение курсантами Донецкого высшего общевойскового командного училища всеми любимой песни «День Победы», которая воскресила в памяти ветеранов минуты славы победных дней.