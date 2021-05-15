В Донецке раскрыли личности диверсантов ВСУ, планирующих теракты в ДНР

15.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В зону «ООС» прибыла украинская диверсионная группа, обученная осуществлению терактов на стратегически важных объектах, которую украинское командование планирует забросить на территорию ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в распоряжение командующего ОТГ «Восток» прибывает диверсионная группа в количестве пяти боевиков из состава 3-го Центра ССО после курса доподготовки на Яворовском полигоне под руководством командира группы SFOD-A 9515 спецподразделений армии США капитана Эндрю Басера.

«По данным нашего источника, диверсантам, лично от командующего Сил специальных операций ВСУ Галагана, стоит задача осуществить террористический акт на одном из критически важных объектов жизнеобеспечения Донецкой Народной Республики. Командованием ООС в настоящее время рассматриваются различные объекты, в том числе Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции, Енакиевский коксохимический завод», – говорится в сообщении.

Целью диверсии является создание предпосылок к гуманитарной катастрофе, с дальнейшим обвинением в ней руководства ДНР.

«Мы настоятельно рекомендуем военно-политическому руководству Украины и в частности Галагану отказаться от своих преступных планов, так как нам известно о них до мельчайших подробностей и приняты соответствующие контрмеры», – подчеркнули в пресс-службе.

Также ведомство опубликовало состав диверсионной группы, в которую вошли:

командир группы подполковник Бондаренко Александр, 29.06.1984 г.р.,

майор Чернышов Вадим, 26.03.1990 г.р.,

лейтенант Шевченко Максим, 05.12.1984 г.р.,

старший сержант Гнатковский Сергей, 09.02.1990 г.р.,

сержант Ищенко Андрей 11.12.1991 г.р.

«В качестве пункта временной дислокации диверсантов используется частный жилой дом в селе Ивановка Волновахского района Донецкой области», – уточнили защитники ДНР.

Кроме того, в ведомстве обнародовали слайды с перехваченными разведкой персональными данными украинских боевиков-диверсантов, в том числе фото паспортов.