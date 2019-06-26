В Донецке рассказали, чем украинские военные шантажируют своих командиров

26.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военнослужащие оставляют передовые позиции в зоне проведения «ООС» с целью шантажа своего командования.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС» всё чаще отмечаются случаи оставления военнослужащими своих позиций и перемещение их на сотни метров назад, с целью шантажа командиров бригад, которые повсеместно не выплачивают подчинённому личному составу положенные надбавки за участие в боевых действиях», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что командование «ООС» предпринимает безуспешные попытки скрыть данные факты от вышестоящего командования. Также, по поступающей из подразделений ВСУ информации, на данный момент стало известно о трёх районах оставленных позиций.