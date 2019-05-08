В Донецке рассказали, как от айдаровцев житья нет мирным жителям Донбасса

08.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные держат в стране мирное население на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Особо отличаются в терроре против мирных жителей националистические формирования, провоцирующие в местах своей дислокации резкий рост совершенных преступлений.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По имеющейся у нас информации, боевики 24-го батальона «Айдар» устроили террор для жителей Дзержинска и прилегающих населенных пунктов. Постоянно пребывающие в состоянии алкогольного опьянения бандиты «Айдара» запугивают гражданских лиц, обирают продуктовые магазины. За апрель этого года полиция зафиксировала 14 преступлений.

Мирные жители боятся выходить на улицу в темное время суток, среди них растет недовольство действиями боевиков нацбатов. Украинское командование опасается роста протестных настроений среди жителей населенных пунктов Дзержинского городского совета, в связи с чем командиру 53-й бригады Грузевичу штабом оккупационных сил отданы указания на усмирение разбушевавшихся националистов с привлечением для этого подразделений военной службы правопорядка. Однако, проводимые мероприятия не приносят ожидаемых результатов. Айдаровцы идут на открытые столкновения с военной полицией и украинскими военнослужащими. В результате одного из таких инцидентов, произошедшего два дня назад в Дзержинске, закрытую черепно-мозговую травму получил военнослужащий 53-й механизированной бригады», – рассказал представитель оборонного ведомства.