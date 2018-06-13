13.06.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, История, Украина

В Донецке рассказали, как украинским СМИ привиделся российский спецназ


В 2014 году, когда защитники ДНР остановили наступление ВСУ, украинские СМИ раструбили о том, что это работал российский спецназ.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал командир взвода ВС ДНР с позывным «Шаман».

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«В 2014-м годы мы находились в обороне города Шахтёрска. Вышли только со Славянска после Красногоровки. Тогда у нас ещё не было армии как таковой, мы были ополчением, из техники – одна «мотолыга» с «Утёсом». Мы тогда дали достойный отпор противнику, покрошили его неплохо, и на следующий день во всех украинских СМИ появилась информация, что работала банда «Козыря», российский спецназ, а это были простые мужики, кто был до войны шахтёром, кто водителем, каждый занимался чем-то сугубо мирным», – рассказал «Шаман».

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