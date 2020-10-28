В Донецке рассказали, кто и когда начал процесс развала СССР

28.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Процесс развала СССР начался после смерти Иосифа Сталина в 1956 году, когда на ХХ съезде КПСС провозгласили приоритет потребления и удовлетворения индивидуальных благ над общественной целесообразностью.

Об этом в статье «Путь современной России или жизнь без товарища Сталина» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К началу второй половины прошлого века основные трудности послевоенного восстановительно периода экономики СССР были преодолены, и страна могла сконцентрироваться на решении стратегических задач своего дальнейшего развития. И в этом смысле очень многое зависело от решений послевоенных съездов КПСС, от взглядов партийного руководства на развитие социалистической системы, подход к строительству коммунизма, пути развития промышленности, повышение продуктивности сельского хозяйства, а также улучшение условий жизни советских граждан…

Однако 5 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин, более 30 лет бессменно и во многом единолично руководивший государством. Враги и просто критики коммунистического строя полагали, что это событие станет причиной возникновения разногласий в руководстве КПСС и что эти колебания приведут к смене курса, которого СССР придерживался несколько десятилетий подряд. Что ж, их предположения оказались верны.

Первый после смерти Сталина XX съезд КПСС действительно прошел в принципиально новой обстановке и подарил стране и миру сразу несколько громких сенсаций.

Главной, вне всякого сомнения, стала продекларированная Никитой Сергеевичем Хрущевым политика осуждения культа личности Сталина, подкрепленная обнародованием целого ряда преступлений и злоупотреблений, допущенных руководством страны в предыдущие годы.

Эффект от выступления был настолько велик, что де-факто привел к расколу коммунистического блока и прекращению эффективного сотрудничества СССР с Китаем и Албанией.

Но за громкими политическими заявлениями и разоблачениями незамеченной осталась еще одна революция – ценностная. Именно на XX съезде КПСС в директивах по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства, рассчитанному до 1960 года, партийным руководством были утверждены изменения, ставшие впоследствии причиной гибели советского государства», – написал он.

Алексей Муратов подчеркнул, что на этом съезде провозгласили необходимость развития «быстрыми темпами» производства товаров народного потребления, тем самым утвердив приоритетом потребление и удовлетворение советских граждан всеми возможными индивидуальными благами.

«Таким образом, была потеряна цель и направление движения, которые оставались незыблемыми, пожалуй, с 1919 года: приоритет развития общества и человека, как его составной части. Отказ от главенства общих ценностей над частными интересами постепенно привел к разрушению планового хозяйства и планового производства.

Произошло это по совершенно понятным причинам: ради достижения быстрых тактических успехов по повышению персональной популярности в обществе и партии Никиты Хрущева, вот только сделано это было в ущерб стратегическому развитию страны», – добавил общественник.

По его мнению, именно ставка на достижение индивидуальных целей оказалась, с точки зрения жизнеспособности общества, ошибочной, и привела к развалу СССР.

«Человек, как элемент общества, по историческим меркам, весьма недолговечен. Само же общество и принципы его функционирования могут жить тысячелетиями. Отказ от дальнейшего развития общественных ценностей, которые до этого взращивал Сталин, ставка Хрущева на достижение индивидуальных целей, в конце концов, привели к постепенной деградации советского общества и его окончательному упадку. Разрушение парадигмы единых ценностей очень быстро привело к потере единства всего народа», – резюмировал Муратов.