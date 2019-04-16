В Донецке рассказали о самой большой ошибке Ахметова

16.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинский олигарх Ринат Ахметов мог легко и быстро подавить Русскую весну в Донбассе, однако просчитался, посчитав народ быдлом.

Об этом в эфире YouTube-канала российского журналиста Юрия Котенка заявил писатель и военный корреспондент Геннадий Дубовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я тогда [в 2014 году] как рядовой ополченец на баррикадах, исходил из следующего варианта: Ахметову не нужно подключать Альфу, не нужно давать команду «фас» силовым структурам того или иного рода. Он может это сделать очень просто: подключить своих бандитов, которые под видом восставших людей, обычных граждан, внедрятся в нашу среду. Мобилизовать, например, три тысячи провокаторов – столько же, сколько стоит возле обладминистрации, Ахметову было не сложно. И я очень боялся этого варианта.

Вот они приходят к нам на помощь, а потом перехватывают управление, то есть начинают говорить о необходимости уничтожать Украину, резать хунту, взрывать помещения с представителями украинских организаций и так далее. Потом устраивают провокации, начинаются драки, поножовщина, и всё прочее. А потом со стороны тот же Ахметов, Тарута, или их ставленники говорят: «Смотрите, это же быдло, которое само не знает, чего хочет, которое устроило убийства простых, ни в чём не повинных граждан, воспротивившихся хунте. Этих бандитов, криминалов, захвативших Администрацию, необходимо зачистить».

И вот тогда уже включаются вооруженные формирования, производится зачистка. И он белый, пушистый, он прав, а все те, кто восстал против киевской хунты и сделал выбор в пользу России, независимого от России государства, оказываются криминалами, маргиналами, уродами, которые хотели Донецку только кровопролития», – отметил Дубовой.

Однако, по его мнению, Ахметов посчитал вышедших на протесты людей быдлом, не достойным сложных и хитрых схем, что стало роковой ошибкой олигарха.

«Это всё можно было сделать. Но почему Ахметов, известный напёрсточник, хорошо просчитывающий ситуацию, этого не сделал? Здесь сработал психологический барьер – он считал нас полным быдлом. И производить какие-то схемы, расчёты, находить какие-то варианты для подавления этой восставшей толпы – это ниже его уровня. У него в голове сидела одна схема – купить лидеров. Вот он и пытался купить лидеров, но когда Пургин, Пушилин и другие послали его на хрен, сказали, что у нас совершенно другие цели, и мы не под его контролем, когда он понял, что управление у него перехвачено, началась уже другая история», – резюмировал Дубовой.