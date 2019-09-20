В Донецке рассказали о «самострелах» и членовредительстве в ВСУ

20.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Среди украинских военнослужащих в зоне «ООС» увеличилось количество случаев членовредительства.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, разведке Народной милиции ДНР стали известны обстоятельства нескольких случаев самострела в ВСУ.

«Двое военнослужащих 92-й бригады ВСУ с целью уклонения от службы и получения денежной компенсации за ранения, находясь на наблюдательном пункте в районе населённого пункта Верхнеторецкое, прострелили из автоматов друг другу ноги. Подобный случай произошёл в 53-й бригаде в районе населённого пункта Новгородское, где рядовой Филин открыл огонь в направлении позиций Народной милиции ДНР, после чего выстрелил себе в руку», – рассказал Эдуард Басурин.

По его информации указанные факты преподносятся командованием «ООС» как боевые потери.