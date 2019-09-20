В Донецке рассказали о «самострелах» и членовредительстве в ВСУ
Среди украинских военнослужащих в зоне «ООС» увеличилось количество случаев членовредительства.
Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По его информации, разведке Народной милиции ДНР стали известны обстоятельства нескольких случаев самострела в ВСУ.
«Двое военнослужащих 92-й бригады ВСУ с целью уклонения от службы и получения денежной компенсации за ранения, находясь на наблюдательном пункте в районе населённого пункта Верхнеторецкое, прострелили из автоматов друг другу ноги. Подобный случай произошёл в 53-й бригаде в районе населённого пункта Новгородское, где рядовой Филин открыл огонь в направлении позиций Народной милиции ДНР, после чего выстрелил себе в руку», – рассказал Эдуард Басурин.
По его информации указанные факты преподносятся командованием «ООС» как боевые потери.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.