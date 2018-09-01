В Донецке рассказали о состоянии пострадавших в ходе теракта в ресторане “Сепар”

01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Пострадавшие вчера в ходе взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке постепенно идут на поправку, их жизням ничего не угрожает.

Об этом директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, руководитель Донецкого ожогового центра, профессор Эмиль Фисталь рассказал в интервью «Комсомольской правде», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам известно о двух погибших – Главе ДНР Александре Захарченко и его охраннике. После вчерашнего взрыва у нас в отделении проходит лечение пять человек, было шесть, но один пациент не требовал госпитализации, его отпустили домой», – рассказал Фисталь.

Кроме этого медик развеял слухи о смерти министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева.

«Это домыслы врагов, – заявил он. – Скажу так – не дождутся. Пусть злые языки умолкнут. Все пациенты не безнадёжны. Что касается Александра Тимофеева, то он в сознании. Всё будет хорошо, для этого сейчас нашими врачами-профессионалами делается всё. Есть надежда на хороший исход не только у него, но и у всех пострадавших», – заверил Эмиль Фисталь.

«Так и передайте: враги не дождутся. Мы постараемся всех пострадавших спасти», – подчеркнул он.