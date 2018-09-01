01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Медицина, Местная власть, Происшествия, Украина
Просмотров:

В Донецке рассказали о состоянии пострадавших в ходе теракта в ресторане “Сепар”



Пострадавшие вчера в ходе взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке постепенно идут на поправку, их жизням ничего не угрожает.

Об этом директор Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, руководитель Донецкого ожогового центра, профессор Эмиль Фисталь рассказал в интервью «Комсомольской правде», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Нам известно о двух погибших – Главе ДНР Александре Захарченко и его охраннике. После вчерашнего взрыва у нас в отделении проходит лечение пять человек, было шесть, но один пациент не требовал госпитализации, его отпустили домой», – рассказал Фисталь.

Кроме этого медик развеял слухи о смерти министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева.

«Это домыслы врагов, – заявил он. – Скажу так – не дождутся. Пусть злые языки умолкнут. Все пациенты не безнадёжны. Что касается Александра Тимофеева, то он в сознании. Всё будет хорошо, для этого сейчас нашими врачами-профессионалами делается всё. Есть надежда на хороший исход не только у него, но и у всех пострадавших», – заверил Эмиль Фисталь.

«Так и передайте: враги не дождутся. Мы постараемся всех пострадавших спасти», – подчеркнул он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть