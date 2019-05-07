В Донецке рассказали свою версию отставки командующего «ООС» Наева

07.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Истинной причиной отставки Сергея Наева с поста командующего «ООС» якобы стало опасение начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко получить сильного конкурента в лице молодого генерала.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Данил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«В сложившейся ситуации Муженко решил действовать на опережение и убрать со своего пути быстрорастущего генерала. Муженко собрал воедино все просчёты Наева и выступил с предложением заменить командующего оккупационными силами в Донбассе. Здесь начальник Генштаба припомнил все: низкий процент голосов, отданных военнослужащими за Порошенко в ходе двух туров голосований, большие потери, как в ходе боевых действий, так и в результате морального разложения солдат на передовой, сотни дезертиров и самоубийц в зоне «ООС», потоки вывезенных со складов оружия и боеприпасов вглубь территории страны», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Даниил Безсонов отметил, что просьба Муженко не осталась без ответа – Сергей Наев был смещён с занимаемой должности, а на его место назначен новый «герой-полководец» Александр Сырский.

«Хотелось бы отметить «продуманность» кадровой работы, проводимой в украинской армии. Весьма «достойная» замена. Напомню, что Сырский в начале 2015 года был начальником штаба так называемой «антитеррористической операции». Именно в этот период практически полностью была уничтожена украинская группировка сектора «С» в «Дебальцевском котле». Под его непосредственным командованием подразделения украинской армии были разбиты в боях за Углегорск, село Редкодуб и в провальной попытке отбить Логвиново», – добавил он.

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