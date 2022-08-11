В Донецке разбомбили пивзавод – огромный пожар и заражение аммиаком
Украинская артиллерия разбомбила хранилище аммиака на территории Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе, на объекте пылает огромный пожар.
Очевидцы публикуют фото и видео, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»
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«В результате обстрела ВФУ территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака. Радиус поражения составляет два километра», – сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
МЧС республики рассылает сообщения с рекомендациями не выходить на улицу и закрывать окна, а также информацией о дополнительных мерах защиты.
С мест сообщают о множестве раненых, коллектив завода эвакуировали оперативно прибывшие военные и спасатели. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
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