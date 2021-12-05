В Донецке разоблачили, как Киев наживается на теме «голодомора»

Новости Украины

Украинское руководство умудряется наживаться на народных деньгах даже используя такие темы, как «голодомор» 1932-33 годов (голод в УССР, который официальный Киев трактует как «геноцид украинского народа» за стремление выхода из состава Советского Союза).

Об этом эфире YouTube-канала российского военкора Юрия Котенка заявил замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллеги показали мне очень модный, вычурно сделанный сайт, который называется «Зерна правды». Это лихо продуманная медийная кампания – сайт сделан как модный лэндинг, достаточно стильно и дорого. И постоянно крутится видео, в котором мелькают страшные цифры – сколько людей умирало каждый час, каждый день, что их всех нужно помянуть, что во всём этом виноват лично Сталин и русские. И в конце озвучивается, к чему всё это – что зрители могут вложить в этот проект деньги. За это на зёрнышках пшеницы, как на арт-объектах, напишут имена ваших родственников, которые якобы или действительно погибли во время голода. И после этого это будет сохранено в специальном «Музее памяти», – сказал Ольхин.

Он подчеркнул, что сам «Музей памяти» заработает только после того, как соберёт с людей 60 миллионов долларов.

«То есть, ничего святого у Украины нет. Эти люди, которые погибали во всех регионах, потому что им нечего есть, те кто этот проект «замутили», даже на этом пытаются бессовестно наживаться. Потому что Украина ни один проект не в состоянии довести до конца, даже когда Яценюк строил заборы из обычной сетки», – добавил замминистра.

Он призвал жителей Украины не поддаваться на уловку мошенников.

«Дорогие украинцы и те, кто считает себя украинцем, и жители Малороссии, поймите – вас опять обманут. Вы сдадите им деньги на этот музей, они соберут 45 миллионов, и убегут. Вы сделаете ещё-то, и они опять вас обманут, и вы опять останетесь в дураках. Пора это понять и перестать верить в эти страшные картинки. Это не мы виноваты – это вы выбирали эту власть. И может, вообще, хватит обращать на это внимание? Потому что вся история так называемой Украины – почему она строится исключительно на некрофильских мифах?» – резюмировал Ольхин.

Ранее супруга украинского президента Виктора Ющенко организовала сбор средств с граждан на строительство детской больницы. Однако на полученные 174 миллиона гривен был возведен лишь фундамент медучреждения.