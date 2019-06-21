В Донецке разоблачили очередную провокацию ВСУ

21.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Подразделения Сил специальных операций Украины готовят провокацию с нападением под видом бойцов Народной милиции ДНР на иностранных журналистов.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, полученной от источника в штабе «ООС», украинское военное руководство с целью ослабления негативного отношения мирового сообщества к преступлениям сил «ООС» в Донбассе, а также обвинения Республик в нарушении норм международного права, поставило задачу 72-му Центру информационно-психологических операций совместно с Силами специальных операций на подготовку постановочного нападения диверсионной группы Народной милиции ДНР на иностранных журналистов.

«Под данные цели идеально подходят съёмочные группы из США, Польши и Литвы, которые в период с 17 июня по 2 июля осуществляют работу в зоне «ООС» вдоль всей линии соприкосновения.

При этом зная не понаслышке о том, на что способны украинские каратели для достижения своих целей, можно предположить, что сценарием данной постановки предусмотрено убийство одного или нескольких иностранных журналистов для усиления эффекта провокации», – предположил Эдуард Басурин.