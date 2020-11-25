В Донецке скончался известный командир ополчения

12.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке в возрасте 51 года скончался депутат I-II созывов Народного Совета ДНР, экс-командир ополчения Донбасса Дмитрий Перепёлкин.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Донецкое время», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причины смерти известного командира ополчения не сообщаются.

Дмитрий Перепёлкин был активным участником Русской весны, с июля 2014 защищал Донбасс на должности заместителя командира армии ДНР, ВТО первой Славянской бригады. А уже в ноябре 2014 года его избрали депутатом Народного Совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс».

«Сегодняшний день начался с трагической новости. Умер наш соратник, депутат I и II созыва Народного Совета, активный участник событий 2014 года, автор закона «О государственной границе ДНР» и других законов в сфере обороны и безопасности, Дмитрий Николаевич Перепёлкин.

Примерный муж и отец. Сердце воина остановилось сегодня утром. Скорбим. Царствие Небесное!», – написал экс-глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в соцсети.